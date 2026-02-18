La scienza frena l’ideologia sul cambio di sesso minorile

L’associazione dei chirurghi ha deciso di mettere in discussione le pratiche di terapie ormonali e interventi chirurgici sui bambini transgender, evidenziando una crescente preoccupazione per i rischi e le conseguenze di queste procedure. Alcuni medici sottolineano che il progresso scientifico dovrebbe guidare le decisioni, piuttosto che le convinzioni ideologiche. Nei centri medici, si registrano ormai più voci che chiedono una maggiore cautela prima di intervenire sui minori.

Sempre più associazioni di chirurghi esprimono dubbi su terapie ormonali e operazioni per le transizioni dei più piccoli. Mentre in Italia si procede con tanta, troppa lentezza su un tema importante e delicato come il trattamento ormonale in giovani soggetti che presentano segni di incongruenza di genere - giovanissimi che si percepiscono del sesso opposto al loro sesso biologico - in molti Stati sta rapidamente cadendo il dogma delle «terapie affermative» per queste condizioni di disforia. Purtroppo ci sono voluti decenni, ma finalmente la scienza vera ed il buon senso stanno riemergendo, a tutto vantaggio dei giovanissimi interessati.