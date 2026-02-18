La Russia come un immenso Grande Fratello | dopo internet blocca anche telefonate e servizi postali

La Russia ha approvato una legge che permette all’FSB di bloccare telefonate e servizi postali, causando un blackout totale in alcune aree del Paese. La decisione arriva dopo che il Parlamento ha dato il via libera a nuove restrizioni, con l’obiettivo di controllare meglio le comunicazioni e mantenere il potere. In alcune regioni, le telecomunicazioni sono già state interrotte senza preavviso, lasciando cittadini e aziende senza connessione.

Roma, 18 febbraio 2026 – La Russia somiglia sempre di più a un immenso Grande Fratello. La Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento, ha approvato un disegno di legge che conferisce all'FSB, il Servizio segreto nazionale, già datore di lavoro del presidente Putin, di poter ordinare la sospensione non solo di Internet, ma anche dei servizi di telefonia mobile, scollegando completamente intere parti del Paese quando lo ritiene opportuno. Il testo ora dovrà passare al Consiglio federale, la Camera alta del Parlamento e poi essere firmato dallo 'zar', che non vede l'ora di apporre il suo sigillo sull'ennesima normativa liberticida nel Paese.