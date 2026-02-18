La ’rivoluzione’ di via Veneto Esordio della chiusura alle auto Prime multe e nuove polemiche

Via Vittorio Veneto ha chiuso al traffico pomeridiano per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita dei residenti. La decisione, presa dal Comune, ha già portato a sanzioni per chi non rispetta le nuove regole e ha acceso nuove discussioni tra commercianti e cittadini. La strada, famosa per i locali e i negozi, si è trasformata in un’area pedonale, causando disagi ai veicoli e alle attività commerciali che temono una perdita di clienti.

Chiusura al traffico pomeridiana della via Vittorio Veneto, fra polemiche non sopite, istanze di modifica e le prime multe, buona la prima. Il primo stop alle auto l’altro pomeriggio, dalle 17 alle 19. Molti gli automobilisti ‘non aventi diritto’ presi in contropiede dalla sperimentazione antitraffico. E qualche contravvenzione dell’esordio. Si prosegue fino a settembre. "Troppo presto – così dunque il sindaco Fabio Colombo – per qualsiasi genere di bilancio. Per cui, sicuramente, occorrerà attendere alcune settimane: il confronto, certo, resta aperto". A complicare la vita di chi transiti in zona ponte anche il cantiere, avviato in contemporanea all’entrata in vigore del divieto, per la riqualificazione della piazzetta “Garibaldi sud“, meglio nota come la “piazzetta del Bagolaro“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ’rivoluzione’ di via Veneto. Esordio della chiusura alle auto. Prime multe e nuove polemiche Leggi anche: Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl L'esordio di Giada D'Antonio, mamma Sandra risponde alle polemiche: "Benedizioni per chi dà pareri..."#Giada-D'Antonio || Giada D'Antonio debutta alle Olimpiadi e già fa parlare di sé. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La ’rivoluzione’ di via Veneto. Esordio della chiusura alle auto. Prime multe e nuove polemiche; Nuovo corso 25 Aprile, prima rivoluzione: i parcheggi; Bus, rivoluzione in centro a Padova: cambia il nodo tra Largo Europa e via Giotto; Ho provato la BYD Atto 3 EVO: la rivoluzione è sottopelle (e nei 449 CV). Infrastrutture, la rivoluzione di Salvini: via i vecchi commissari, tutto in mano ai vertici di Anas e RfiRivoluzione nei cantieri italiani: il Governo azzera i vecchi commissari e affida 199 grandi opere ai vertici di Anas e Rfi. Novità anche per il Ponte sullo Stretto e i balneari. cataniaoggi.it Pista ciclabile, verde e senso unico. Via Respighi, scatta la rivoluzioneVia Respighi diventerà anche a misura di bicicletta, con verde e punti di raccordo al giardino pensile di Casellina. Cominceranno domani i lavori di manutenzione straordinaria della strada, che ... lanazione.it BITCOIN É OVUNQUE. Ma perché se ne parla così tanto Serata informativa gratuita per saperne di più su Bitcoin, una rivoluzione sociale senza precedenti. Relatore della serata: Demetrio Battaglia in collaborazione con Bitcoin Edu Veneto. 19 febbraio – o facebook