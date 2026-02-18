La Regina scalda i motori a Pasqua | Per il ponte aprirà un hotel su due

La Regina si prepara a Pasqua, innescando entusiasmo tra gli albergatori che annunciano l’apertura di circa cento hotel, con molti ospiti previsti per il primo weekend di aprile. La causa di questa mobilitazione è il rapido arrivo della festività, che ha portato molti a pianificare vacanze e soggiorni. Gli albergatori insistono però che le strutture siano già pronte, con lavori terminati e ambienti curati, per accogliere al meglio i visitatori. Intanto, la Regina ha deciso di aprire un hotel su due per il ponte, puntando a offrire più sistemazioni durante il periodo festivo.

La Regina scalda i motori per una Pasqua che arriverà piuttosto presto ed annuncia un centinaio di hotel aperti con numerosi arrivi per il primo weekend di aprile, ma gli albergatori chiedono una città che sia già pronta ad accogliere gli ospiti con cantieri conclusi ed arredi in ordine. "Abbiamo buone sensazioni per la Pasqua – conferma Giovanni Gaudenzi, vicepresidente degli albergatori – un albergo su due aprirà, dunque un centinaio di strutture sarà operativo e questo significa che arriveranno numerosi turisti già dai primi di aprile". Ma si temono disagi per i tanti cantieri aperti: "Però lanciamo un appello affinché i cantieri in città siano completati o comunque gestiti in modo da lasciare una buona impressione in chi ci verrà a trovare – prosegue Gaudenzi – penso a via Del Prete dove i lavori sono cominciati in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Regina scalda i motori a Pasqua: "Per il ponte aprirà un hotel su due" Metro Linea 1, la stazione Tribunale aprirà entro Pasqua: l’annuncio del sindaco di NapoliIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che la stazione Tribunale della metropolitana Linea 1 aprirà entro Pasqua. La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de SkiLa Val di Fiemme si prepara ad accogliere la finale del Tour de Ski, in programma il 3 e 4 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Regina scalda i motori a Pasqua: Per il ponte aprirà un hotel su due; Olimpiadi 2026, le vittorie del sudore e dell'orgoglio; Fiat si scalda sul ghiaccio: torna Chiambretti per Milano Cortina 2026; Gli svizzeri a San Valentino si scambiano fiori e prodotti erotici. VERZA: più vitamina C delle arance e nessuno lo sa! La verza è la regina dimenticata dell'inverno! Tutti parlano di arance per la vitamina C, ma 100g di verza cruda ne contengono DI PIÙ (circa 50mg contro 40mg delle arance). COME CUCINARLA: Ripiena facebook