La Rai guarda al modello BBC | il TG1 porta l’approfondimento su YouTube
La Rai ha deciso di seguire l’esempio della BBC e portare il TG1 su YouTube. La causa di questa scelta è il successo delle piattaforme digitali nel raggiungere i giovani. Il canale online offrirà contenuti più dinamici e accessibili, come approfondimenti e interviste esclusive, per coinvolgere un pubblico più ampio. Questa mossa mira a rinnovare il modo di fare informazione e rendere il telegiornale più vicino alle abitudini degli utenti. L’obiettivo è ampliare la presenza digitale della Rai entro la fine dell’anno.
Roma, 18 febbraio 2026 – Per progredire, a volte, non serve inventarsi nulla: basta osservare cosa funziona altrove e avere l’umiltà — e quindi il coraggio — di adattarsi. È l’idea che accompagna la scelta del TG1 di aprire un canale ufficiale su YouTube, puntando su prodotti pensati per un pubblico che non si informa più soltanto davanti alla televisione, ma anche — e sempre più spesso — da smartphone e altri dispositivi digitali. In questa direzione va anche il messaggio del direttore Gian Marco Chiocci, che nelle scorse settimane ha parlato esplicitamente di un canale “sul modello della BBC”, con “prodotti ad hoc” per intercettare un’area di pubblico e di temi che, sulla piattaforma, oggi è coperta da altri attori e formati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
