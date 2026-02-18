' La raccolta differenziata è un gioco di squadra' la nuova campagna Amiu

Da genovatoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In campo ci sono persone di tutte le età e provenienze: sportivi e semplici appassionati, giovani e meno giovani. Tutti chiamati a 'giocare il proprio ruolo' per una Genova più sostenibile La raccolta differenziata non è solo una buona abitudine quotidiana: è un gesto collettivo, fatto di scelte condivise, partecipazione e senso di appartenenza, e deve diventare un gesto concreto e costante. Da questa visione nasce la nuova campagna di comunicazione 2026 Amiu Genova e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), presentata mercoledì 18 febbraio 2026 a Palazzo Tursi, pensata per accompagnare, incentivare e aumentare la raccolta dei materiali differenziabili in città e rafforzare il legame tra cittadini, spazi urbani e comunità locali.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

