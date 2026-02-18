Il design del fuoco olimpico di Milano ricorda chiaramente l'occhio di Sauron, e molti lo collegano alla somiglianza con il personaggio di Tolkien. La scelta dei colori vivaci e le fiamme che si ergono verso il cielo rafforzano questa immagine, ma la politica sembra ignorare questa simbologia evidente. Mentre le autorità si concentrano sui simboli sportivi, pochi notano come il grande occhio sembri vigilare dall’alto, come un richiamo sottile a poteri invisibili.

Giorgia ed Elly non hanno reso omaggio al braciere e alle Olimpiadi milanesi, molto male. Lo svizzero antisemita in tv, peggio Che il multicolore e applaudito braciere olimpico di Milano abbia una magnetica somiglianza con l’occhio di Sauron, il controllo onnipresente del Signore Oscuro del Signore degli Anelli, lo hanno notato in molti. Soprattutto di notte, quando i suoi colori cangianti dardeggiano verso il bel cielo di Lombardia. Ben avrebbe dovuto notarlo anche Giorgia Meloni, leader dei fratelli tolkiniani, e la forte attrattiva di Sauron avrebbe potuto convincerla a presenziare alle Olimpiadi, a render loro omaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La politica ama Tolkien ma ignora l'occhio di Sauron nel fuoco olimpico a Milano

