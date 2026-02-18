La PlayStation 6 cambierà di nuovo le regole del gioco

La PlayStation 6, ancora senza un annuncio ufficiale, sta già attirando molte voci e supposizioni. Secondo alcune fonti, la console potrebbe rivoluzionare il modo in cui giochiamo, grazie a nuove tecnologie di rendering e un hardware più potente. In particolare, si parla di un possibile upgrade nelle capacità di grafica e di una maggiore attenzione alle esperienze di gioco in streaming. Questa anticipazione ha già acceso l’interesse tra gli appassionati e gli esperti del settore.

La PlayStation 6 non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma è già al centro di indiscrezioni, analisi industriali e previsioni di mercato. A cinque anni dal debutto della PlayStation 5, il tema della nuova generazione è diventato concreto: non più semplice speculazione, ma pianificazione industriale. Sony non ha comunicato né data di presentazione né finestra di lancio. Tuttavia, osservando il ciclo storico delle generazioni precedenti, possiamo già prepararci all’arrivo della nuova console. Per farlo al meglio abbiamo raccolto rumor e indiscrezioni e qui proviamo a delineare cosa sappiamo adesso sulla nuova PS6. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

