La più corteggiata del villaggio olimpico! Chi è la star delle Olimpiadi | tutti impazziti per lei!
C'è una nuova generazione di atleti che non si limita a vincere medaglie. Atleti che diventano brand globali, simboli culturali, figure capaci di attraversare confini geografici e identitari con la stessa naturalezza con cui affrontano una pedana di lancio. In questo scenario si muove una protagonista che unisce sport, moda, studio e geopolitica, trasformando ogni gara in un racconto che va oltre il cronometro e il punteggio. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il suo nome è tra i più pronunciati. Non solo per le performance tecniche, ma per ciò che rappresenta. Due medaglie d'argento già conquistate, nello slopestyle e nel big air, e una terza sfida all'orizzonte nell' halfpipe, specialità in cui punta a difendere l'oro olimpico vinto quattro anni fa a Pechino 2022.
Milano-Cortina, chi è Eileen: la più corteggiata del villaggio olimpicoEileen Gu, 23 anni, originaria di San Francisco, ha attirato l’attenzione nel villaggio olimpico di Milano-Cortina per il suo fascino e la sua presenza carismatica.
