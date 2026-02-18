La picchia col martello perché non riesce a sorpassare la follia per strada contro una 25enne in monopattino | il caso a Bari

Un automobilista di circa 60 anni ha colpito con un martello una ragazza di 25 anni a Bari, perché non riusciva a sorpassarla. L’aggressione è avvenuta nella sera dell’11 febbraio in viale Unità d’Italia. La giovane stava percorrendo la strada in monopattino quando l’uomo si è scagliato contro di lei, scatenando un momento di follia. La vittima è finita in ospedale con ferite alla testa, mentre l’automobilista è stato fermato dalla polizia. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra i residenti della zona.

Una 25enne è stata aggredita a martellate alla testa da un automobilista di circa 60 anni a Bari, la sera dell'11 febbraio in viale Unità d'Italia. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri con l'assistenza dell'associazione Gens Nova dell'avvocato Antonio La Scala, l'uomo avrebbe iniziato a suonare il clacson pretendendo che la ragazza, in monopattino, e il fidanzato, in bici, si spostassero per lasciarlo passare. La giovane lo ha invitato a calmarsi e la coppia ha proseguito fino a una piazzetta poco distante. L'aggressione dopo aver parcheggiato. Arrivati nella piazzetta, i due hanno notato l'auto dell'uomo già parcheggiata. All'arrivo della polizia, l'uomo si sarebbe disfatto del martello. Così sarebbe riuscito a evitare l'arresto: il racconto della ragazza nella denuncia in caserma