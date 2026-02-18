La pelle fa squadra con i tessuti Le alleanze per superare la crisi | La forza di costruire altri orizzonti
Lineapelle, evento dedicato al settore pelle e tessuti, ha mostrato come le aziende uniscano le forze per affrontare le difficoltà del mercato. La crisi economica persistente ha spinto le imprese a cercare nuove strategie, puntando su collaborazioni e innovazioni. Durante la fiera, numerosi produttori hanno presentato progetti che combinano materiali e tecniche diverse, sperando di aprire nuovi orizzonti. Questo sforzo collettivo dimostra una volontà concreta di reagire e adattarsi alle sfide attuali.
La crisi resta. Ma Lineapelle ha raccontato di un’incredibile volontà di costruire nuovi orizzonti e reagire alle complessità di un mercato che da oltre due anni vive una condizione di reiterata criticità, ma inizia a mostrare alcuni segnali di una possibile inversione di tendenza. Il sistema moda, del lusso, del design e la filiera della manifattura creativa si sono dati appuntamento a a Fiera Milano per confrontarsi dal punto di vista commerciale e stilistico, lavorando sulle collezioni per la stagione estiva 2027 presentate da 848 espositori (436 concerie, 290 accessoristi, 95 sintetici, 27 altri) provenienti da 33 Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: L’onda lunga della crisi, storico lanificio usa la solidarietà difensiva per superare la crisi e salvare posti di lavoro
“Curare con la filosofia”. Il counseling come strumento per superare crisi esistenziali e dubbi personaliDopo aver conseguito la laurea in Filosofia, Marco ha scoperto il counseling filosofico, un metodo che usa il pensiero antico per affrontare crisi e dubbi personali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera Milano; Carolina Kostner: Acrobazie e salti mortali sul ghiaccio? Spaventosi, ma fanno sognare; Piccin elogia l’Apu: Una squadra organizzata, la Final Eight è un giusto premio; Cadere per vincere tutto: la lezione di vita di Juventus Primo Amore.
Tifoso sfegatato si fa tatuare la maglia della squadra sulla pelleCi sono tifosi che collezionano sciarpe, altri che non perdono una partita. E poi c’è José Mauricio dos Anjos, brasiliano di 40 anni, che ha deciso di portare la passione per il Flamengo direttamente ... 105.net
Se la squadra cambia pelle: il commento del 26 gennaio 2026C’è un passaggio, nella conferenza stampa dell’allenatore del Cagliari dopo il trionfo di Firenze, che colpisce. Perché non si era mai sentito, a queste latitudini, un piano così ambizioso. E perché ... unionesarda.it
Basket serie B nazionale - Ristopro Fabriano Coach Luciano Nunzi: «Mercoledì contro Imola vogliamo ripartire: squadra viva e pronta a lottare» FABRIANO – Un terzo quarto da squadra vera, capace di cambiare pelle e ribaltare l’inerzia della partita. Poi, di n facebook