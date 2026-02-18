La pelle fa squadra con i tessuti Le alleanze per superare la crisi | La forza di costruire altri orizzonti

Lineapelle, evento dedicato al settore pelle e tessuti, ha mostrato come le aziende uniscano le forze per affrontare le difficoltà del mercato. La crisi economica persistente ha spinto le imprese a cercare nuove strategie, puntando su collaborazioni e innovazioni. Durante la fiera, numerosi produttori hanno presentato progetti che combinano materiali e tecniche diverse, sperando di aprire nuovi orizzonti. Questo sforzo collettivo dimostra una volontà concreta di reagire e adattarsi alle sfide attuali.

La crisi resta. Ma Lineapelle ha raccontato di un’incredibile volontà di costruire nuovi orizzonti e reagire alle complessità di un mercato che da oltre due anni vive una condizione di reiterata criticità, ma inizia a mostrare alcuni segnali di una possibile inversione di tendenza. Il sistema moda, del lusso, del design e la filiera della manifattura creativa si sono dati appuntamento a a Fiera Milano per confrontarsi dal punto di vista commerciale e stilistico, lavorando sulle collezioni per la stagione estiva 2027 presentate da 848 espositori (436 concerie, 290 accessoristi, 95 sintetici, 27 altri) provenienti da 33 Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

