La passerella collassata due volte fra Lodi e Cremona | Con l’asfalto il peso era raddoppiato forse è stata una delle cause
La passerella pedonale tra Lodi e Cremona, crollata due volte, ha subito un aumento di peso che potrebbe aver contribuito al suo collasso. La causa principale sembra essere l’aggiunta di uno strato spesso di cemento armato sulla sua superficie, che ha raddoppiato il peso totale. Durante i controlli, gli esperti hanno osservato che questa modifica ha reso la struttura più pesante di quanto fosse progettata originariamente. Un dettaglio concreto è che il cemento armato è stato steso senza una valutazione approfondita sulla portata della passerella.
Maccastorna (Lodi), 18 febbraio 2026 – “ La passerella pedonale di fatto era raddoppiata di peso dopo che era stato messo uno strato spesso di cemento armato a mo’ di tappetino”. Così ieri il presidente della Provincia di Lodi e sindaco di Maccastorn a Fabrizio Santantonio ha sottolineato questo aspetto nel riferirsi alla difficoltà che dovrà incontrare a breve la ditta vincitrice dell’appalto, la associazione temporanea di impresa Appalti e servizi srl di Latina, nel rimuovere sia le carcasse ferrose finite in acqua che quelle ancora sospese dopo l’incredibile crollo di due tronconi, avvenuto in momenti distinti tra venerdì e lunedì, della struttura per pedoni e ciclisti, costruita a fianco del ponte della provinciale 196 tra Maccastorna e Crotta d’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
