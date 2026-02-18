La passerella pedonale tra Lodi e Cremona, crollata due volte, ha subito un aumento di peso che potrebbe aver contribuito al suo collasso. La causa principale sembra essere l’aggiunta di uno strato spesso di cemento armato sulla sua superficie, che ha raddoppiato il peso totale. Durante i controlli, gli esperti hanno osservato che questa modifica ha reso la struttura più pesante di quanto fosse progettata originariamente. Un dettaglio concreto è che il cemento armato è stato steso senza una valutazione approfondita sulla portata della passerella.

Maccastorna (Lodi), 18 febbraio 2026 – “ La passerella pedonale di fatto era raddoppiata di peso dopo che era stato messo uno strato spesso di cemento armato a mo’ di tappetino”. Così ieri il presidente della Provincia di Lodi e sindaco di Maccastorn a Fabrizio Santantonio ha sottolineato questo aspetto nel riferirsi alla difficoltà che dovrà incontrare a breve la ditta vincitrice dell’appalto, la associazione temporanea di impresa Appalti e servizi srl di Latina, nel rimuovere sia le carcasse ferrose finite in acqua che quelle ancora sospese dopo l’incredibile crollo di due tronconi, avvenuto in momenti distinti tra venerdì e lunedì, della struttura per pedoni e ciclisti, costruita a fianco del ponte della provinciale 196 tra Maccastorna e Crotta d’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La passerella collassata due volte fra Lodi e Cremona: “Con l’asfalto il peso era raddoppiato, forse è stata una delle cause”

Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euroLa passerella ciclopedonale sull’Adda, costata 4 milioni di euro, è crollata tra Crotta e Maccastorna, collegando le province di Cremona e Lodi.

Padova, morta a 12 anni per una polmonite fulminante: tre medici indagati. «Era stata due volte in ospedale»A Padova, tre medici dell’Azienda ospedaliera sono indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, una giovane di 12 anni deceduta il 31 dicembre scorso a causa di una polmonite fulminante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.