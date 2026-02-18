La passeggiata nel bosco finisce in tragedia | Giorgio Da Ros perde la vita a 65 anni

Giorgio Da Ros, un uomo di 65 anni di Vittorio Veneto, è morto durante una passeggiata nel bosco mercoledì mattina. La causa è stata un improvviso malore che lo ha fatto crollare al suolo, senza poter ricevere aiuto. Testimoni raccontano di aver visto Da Ros camminare tranquillo tra gli alberi prima di perdere i sensi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte. La famiglia si prepara a fare luce sulla vicenda.

L'uomo era in compagnia di un amico (che ha dato l'allarme e ha cercato di rianimarlo) assieme ai rispettivi cani. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare L’allarme è stato subito lanciato da un amico che si trovava con lui e che ha cercato di avviare le pratiche di rianimazione cardio-polmonari. Purtroppo per Da Ros non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Vittorio Veneto. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato la Procura di Treviso, come da prassi. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tragedia nel bosco: bambino perde la vita dopo una cadutaUn tragico incidente si è verificato nella Val Venosta, coinvolgendo un bambino di dieci anni a Laudes, frazione di Malesia in Alto Adige.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.