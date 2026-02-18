La parola che resiste | intervista a Valentina Giua

Valentina Giua ha parlato di poesia come forma di protesta e di impegno civile, in un’intervista recente. La scrittrice spiega che le sue poesie vogliono creare un senso di comunità e dare voce a chi non viene ascoltato. Per lei, la poesia è uno spazio di confronto e di resistenza, soprattutto in un momento storico difficile. Giua ha raccontato anche come il suo lavoro si ispiri alle storie di persone reali, aggiungendo un tocco di concretezza alle sue parole. La sua visione si rivela ancora più chiara ascoltando le sue parole.

Una conversazione sulla poesia come atto civile, spazio di ascolto e comunità: la visione di Valentina Giua per La parola che resiste.. In un tempo in cui la comunicazione corre veloce e spesso si assottiglia, La parola che resiste nasce come un gesto controcorrente: un invito a tornare alla profondità, alla cura, alla verità della lingua. La nuova rubrica di Etimologia Magazine, ideata e curata da Valentina Giua, promotrice culturale e delegata per la Sicilia di Rinascimento Poetico, riporta la poesia al centro del discorso pubblico, restituendole il ruolo originario di atto civile, comunitario, trasformativo.