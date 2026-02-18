La Palestina? Al British Museum esiste e non esiste
Il British Museum cancella la Palestina, anzi no. L’illustre istituzione, ormai regolarmente bersagliata da polemiche riguardanti la provenienza dei suoi reperti, ha rimosso la parola dalle sale dedicate all’antico Egitto e ai Fenici non ritenendola ivi «pertinente» da un punto di vista storico-geografico. La decisione sarebbe scaturita da una lettera al neo-direttore, Nicholas Cullinan, inviata da un gruppo di avvocatigiuristi filo-Israele, il UK Lawyers for Israel (Uklfi) e dopo che a parlarne per primo era stato il Daily Telegraph, quotidiano dal consolidato pedigree islamofobico. Sommerso dalle critiche – una petizione online in continua crescita ne chiede la marcia indietro, l’ambasciata palestinese ha chiesto spiegazioni al museo – questo è corso ai ripari: la decisione sarebbe stata presa a seguito di ricerche pregresse e non avrebbe avuto nulla a che vedere con la pressione politica subita. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
