La nuova occasione di Milano proposte per il futuro dopo le Olimpiadi
Milano si prepara a ospitare nuove iniziative, spinta dall’esperienza delle ultime Olimpiadi invernali, che hanno lasciato un segno forte nella città. La recente presenza di migliaia di atleti e visitatori ha portato a investimenti concreti nelle infrastrutture locali. Ora, Milano cerca di trasformare questo successo in progetti duraturi per il futuro.
I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina sono la più importante manifestazione sportiva ospitata dal nostro Paese negli ultimi venti anni. L’indotto complessivo atteso dai Giochi è di circa cinque miliardi di euro, di cui un miliardo riconducibile al turismo generato nei diciotto mesi successivi alla manifestazione. È responsabilità della politica di Milano indirizzare gli investimenti effettuati, l’attenzione mediatica e le risorse della città affinché le Olimpiadi contribuiscano ad un ulteriore rilancio e cambio di passo per Milano, dopo una fase politica burrascosa dagli esiti tuttora incerti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Olimpiadi di Milano-Cortina, Legambiente attacca: “Occasione persa per dare l’esempio e per non commettere gli errori già compiuti con le ultime Olimpiadi organizzate in Italia”La manifestazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina è alle porte, ma non tutti sono soddisfatti.
Federica Brignone vicina al ritiro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina? Lei replica ai rumor sul suo futuroFederica Brignone ha risposto ai rumors sul suo ritiro, che circolano dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, a causa delle voci che la danno vicina all’addio allo sci.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, porte aperte alla biathlon Arena
