La nuova mobilità a Monza | non solo più traffico e più strisce blu Ecco che cosa è stato fatto e si farà

A Monza, il crescente sviluppo urbano ha portato a un aumento del traffico e delle strisce blu, causato dalla costruzione di nuovi edifici e fabbriche. La città ha introdotto diverse iniziative per migliorare la mobilità, come piste ciclabili e zone pedonali più ampie. Nei prossimi mesi, sono previsti interventi per potenziare i trasporti pubblici e ridurre la congestione.

Il tema sollevato in aula dal consigliere di minoranza Marco Monguzzi: "Dopo un anno e mezzo dall'approvazione del PUMS che cosa avete fatto oltre alle strisce blu?" Monza cambia volto: nuovi palazzi (anche firmati da archistar) nuove fabbriche. E di conseguenza anche più traffico. Questa l’immagine della città dell’immediato futuro fotografata lunedì sera in consiglio comunale dal consigliere di minoranza Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia). Monguzzi ha messo sotto la lente di ingrandimento soprattutto la zona di via Foscolo con il prossimo cantiere del “mini bosco” verticale firmato Stefano Boeri e quella grande preoccupazione dei residenti che si ritroveranno uno dei quartieri più trafficati della città a dover fare i conti con ulteriore inquinamento e passaggio veicolare.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dalle strisce blu ai rifiuti: ecco di che cosa si è occupata e cosa ha deciso la politica a MonzaA Monza, il consiglio comunale ha deciso di aumentare le tariffe delle strisce blu, mentre i rifiuti continuano a essere un problema.

Il paradosso degli ausiliari del traffico a Napoli che nessuno conosce: non fanno multe solo sulle strisce blu ed è tutto legaleA Napoli, molti automobilisti sono convinti che gli ausiliari del traffico dell’ANM (Azienda Napoletana di Mobilità) possano elevare multe soltanto sulle strisce blu, ma in realtà questa credenza si scontra con una legge che permette loro di multare anche in altri casi, anche se pochi lo sanno.

