La nuova Costituzione palestinese è stata adottata e rappresenta un atto che sancisce ufficialmente la negazione di Israele come stato. Questa mossa deriva dalla volontà della leadership di consolidare il proprio potere e di respingere qualsiasi riconoscimento di Israele come stato legittimo. E’ un passo che compie un cambio di rotta rispetto alle promesse di dialogo e di pace fatte in passato, lasciando intuire che molte forze progressiste devono riconsiderare le proprie convinzioni. In particolare, il testo introduce clausole che rifiutano di riconoscere il diritto di Israele all’esistenza, alimentando tensioni nella regione.

Gli Stati e le forze politiche progressiste che hanno promosso la fondazione immediata di uno Stato Palestinese, riconoscendolo, devono ora prendere atto di quanto hanno sempre rifiutato di vedere: l’immaturità politica e democratica della leadership palestinese, normalmente celebrata come «moderata». Valutazione che risalta dalla bozza della Costituzione di questo Stato di Palestina pubblicata da Abu Mazen il 12 febbraio. Innanzitutto, questa Costituzione è improntata da un’insania storica: essa nega ogni rapporto storico del popolo ebraico con Gerusalemme e la Palestina. Non solo, fatto forse ancora più grave, questa Costituzione cita più volte il cristianesimo accanto all’islam, ma non cita mai l’ebraismo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La nuova Costituzione palestinese istituzionalizza la negazione storica di Israele

