La nomina | Giancarlo Rizzi nuovo general manager di Borgo dei Conti Resort

Giancarlo Rizzi ha accettato il ruolo di nuovo general manager di Borgo dei Conti Resort, dopo aver firmato il contratto la settimana scorsa. La decisione arriva in un momento in cui la struttura sta rinnovando alcune aree di soggiorno per attrarre più visitatori. Rizzi conosce bene il settore alberghiero e porta con sé un’esperienza di oltre vent'anni.

The Hospitality Experience annuncia l'ingresso di Giancarlo Rizzi alla guida di Borgo dei Conti Resort, dimora storica immersa nel paesaggio umbro e parte della collezione della famiglia Babini. L'ingresso di Rizzi segna un'evoluzione nel percorso del borgo, rafforzandone il posizionamento nell'ospitalità di alta gamma attraverso una guida dal respiro internazionale. Nel corso della sua carriera, Rizzi ha maturato una solida esperienza in alcune delle più prestigiose realtà dell'hôtellerie europea, tra cui Villa d'Este e l'Hotel Ritz di Parigi.