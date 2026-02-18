?La morte di Carnevale? e la resilienza di una comunità
Correvano i primi anni ’80 e la compagnia di Luisa Conte, protagonista della rinascita del Sannazaro, metteva in scena uno dei suoi più grandi successi: “’A morte ’e Carnevale”, tre atti di Raffaele Viviani, con un Nino Taranto ancora grande mattatore. Il Teatro del salotto di Chiaia, in quelle sere, non riusciva a contenere le risate, non le assorbivano i velluti delle poltroncine né la moquette rossa della camminata. Erano anni spensierati, permeati di speranza e di ottimismo, congiunture astrali preziose perché rare. Ma il fato sa spesso prendersi beffa di un tempo felice e, in una sorta di contrappasso, sa anche bene far di conto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Il Carnevale di Ascoli Piceno si svolge nonostante la pioggia che ha sfidato le tradizioni locali.
‘A morte ‘e Carnevale, schiattato per il troppo cibo e affogato da una polpetta'A morte 'e Carnevale, schiattato per il troppo cibo e affogato da una polpetta: un fantoccio dalle vaghe somiglianze umane ... ilgazzettinovesuviano.com
A Putignano la processione di cardinali, preti, chierichetti celebra l'estrema unzione del CarnevaleOrganizzata dall'associazione Amici di Argo. Quest’anno è stata proclamata suora dell'anno Aurelia Vinella, portavoce del presidente della Regione, Antonio Decaro ... lagazzettadelmezzogiorno.it
A Gallipoli il Carnevale si saluta così: con la morte de “lu Titoru”. Un corteo funebre accompagna il personaggio, che rappresenta la festa più colorata dell’anno pronta a cedere il passo ai giorni di Quaresima. facebook