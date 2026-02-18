?La morte di Carnevale? e la resilienza di una comunità

Correvano i primi anni ’80 e la compagnia di Luisa Conte, protagonista della rinascita del Sannazaro, metteva in scena uno dei suoi più grandi successi: “’A morte ’e Carnevale”, tre atti di Raffaele Viviani, con un Nino Taranto ancora grande mattatore. Il Teatro del salotto di Chiaia, in quelle sere, non riusciva a contenere le risate, non le assorbivano i velluti delle poltroncine né la moquette rossa della camminata. Erano anni spensierati, permeati di speranza e di ottimismo, congiunture astrali preziose perché rare. Ma il fato sa spesso prendersi beffa di un tempo felice e, in una sorta di contrappasso, sa anche bene far di conto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

