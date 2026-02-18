La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore bruciato convocata d' urgenza in ospedale Il legale | Ipotesi organo trapiantabile

La madre del bambino con il cuore bruciato è stata chiamata d’urgenza in ospedale dopo che i medici hanno valutato l’ipotesi di un trapianto di organo. Il legale della famiglia spiega che l’intervento potrebbe essere necessario per salvare il piccolo, che sta lottando tra la vita e la morte. Nel frattempo, l’intervista prevista questa sera è stata cancellata, e nel bollettino mattutino non sono stati annunciati aggiornamenti sullo stato del bambino.

Prende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato ad una macchina salvavita dopo il trapianto fallito il 23 dicembre. Lo si apprende dal legale della famiglia del piccolo. La mamma del piccolo è stata infatti convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria della struttura ospedaliera napoletana. La signora avrebbe dovuto concedere un'intervista sulla situazione al programma «Cartabianca», su Rete 4. La mamma del piccolo ha avuto un lungo colloquio con la direzione sanitaria, come conferma l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.