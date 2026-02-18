la lunga mano di hamas dopo di battista spunta il nome di grillo e un misterioso incontro nella villa in sardegna

La lunga mano di Hamas in Italia e la ricerca di interlocutori politici ‘affidabili’ tra le file della sinistra pro Hamas. Agli atti della Procura di Genova che indaga sui flussi di denaro dall’Italia verso Hamas, stando alle ricostruzioni del Giornale, ci sarebbe anche il nome di Beppe Grillo. Una seconda ‘puntata’ dopo lo sputtanamento dell’ex parlamentare 5Stelle Alessandro Di Battista. Protagonista delle manovre in Italia lo storico braccio destro dell’imam Mohammad Hannoun (indagato per i finanziamento ad Hamas), Sulaiman Hijazi, vertice della cupola dell’organizzazione terroristica in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Le trame di Hamas in Italia. Il mistero dell'incontro nella villa di Grillo sotto la regia di HannounLe indagini della Procura di Genova hanno rivelato che Beppe Grillo ha incontrato un uomo collegato ad Hamas nella sua villa, un evento che risale a diversi mesi fa.

Inchiesta sui fondi Hamas, tra i «cari amici» spunta il nome di Di BattistaLa Procura di Genova ha scoperto che i flussi di denaro dall’Italia verso Hamas coinvolgono anche Alessandro Di Battista, anche se lui non è indagato.

