La guerra tra Usa e Iran sembra sempre più vicina

La tensione tra Stati Uniti e Iran aumenta dopo le recenti minacce di attacco. Le autorità statunitensi segnalano la possibilità di un'operazione militare imminente, con l’obiettivo di colpire obiettivi strategici in Iran. Fonti militari affermano che l’azione potrebbe scattare già nelle prossime settimane, coinvolgendo anche Israele in una campagna estesa. La situazione si fa sempre più delicata, con il rischio di un conflitto di lunga durata e gravi conseguenze regionali. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi.
Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. È possibile che un'operazione militare statunitense contro l'Iran possa iniziare "molto presto". Si tratterebbe di una campagna massiccia e prolungata, potenzialmente congiunta con Israele, più ampia e con implicazioni esistenziali per il regime di Teheran rispetto alla guerra di 12 giorni guidata da Israele la scorsa estate.🔗 Leggi su Today.it
Iran, Axios: “Accordo fra Teheran e Usa improbabile, guerra più vicina”Secondo Axios, un conflitto tra Iran e Stati Uniti è ormai vicino, a causa delle crescenti tensioni tra i due paesi.
