La gravità in Antartide funziona diversamente | gli scienziati hanno scoperto da quando il fenomeno è iniziato

Gli scienziati hanno scoperto che la forza di gravità in Antartide si comporta in modo diverso a causa di un cambiamento che risale a diversi anni fa. La scoperta si basa su misurazioni precise effettuate nelle ultime settimane, che mostrano come il fenomeno abbia avuto un impatto concreto sulla massa glaciale della regione.

Il nostro pianeta non è una sfera perfetta e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la forza di gravità non è uniforme ovunque. Una delle anomalie più affascinanti si trova proprio in Antartide, dove esiste quello che gli esperti definiscono un “buco gravitazionale”, ovvero una regione in cui l’attrazione terrestre è sensibilmente più debole rispetto alla media globale. Un recente studio, i cui risultati sono stati divulgati dalla rivista Scientific Reports, ha finalmente fatto luce sulle origini temporali di questa particolarità geologica. Per svelare i segreti nascosti nelle profondità del continente ghiacciato, il team di ricerca, guidato dal geofisico Alessandro Forte dell’Università della Florida, ha adottato un approccio innovativo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

