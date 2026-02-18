La grande diva torna a Sanremo per l' 11esima volta E nella serata dei duetti omaggerà Ornella Vanoni grande amica

Patty Pravo torna a Sanremo per l’11esima volta, dopo aver partecipato molte volte nel corso degli anni. La cantante, 77 anni, ha deciso di rendere omaggio a Ornella Vanoni durante la serata dei duetti, portando sul palco un omaggio speciale. La sua presenza attira sempre molta attenzione tra il pubblico e i fan, che la seguono con entusiasmo. Questa volta, Patty Pravo ha scelto di interpretare un brano che ricorda la sua lunga carriera musicale, portando un pezzo di storia del festival. La serata promette emozioni e ricordi.

D ieci Festival per lei non posson bastare. Scusate se prendiamo e rimaneggiamo il titolo di uno dei più celebri brani di Lucio Battisti per presentare il ritorno sul palco dell' Ariston, per l'undicesima volta, di Patty Pravo, 77 anni, ma questa artista merita davvero una presentazione in pompa magna. Patty Pravo torna a cantare dopo 6 anni con "Ho provato tutto" E questo non soltanto per i 120 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera e per averci regalato alcuni dei brani italiani più amati e conosciuti di sempre ( La bambola, Pensiero stupendo, Ragazzo triste, Pazza idea, etc), ma anche per l'entusiasmo che la porta, a quasi 80 anni, a voler tornare su un palco che fa paura anche agli artisti più navigati, peraltro con gusti del pubblico e discografia profondamente cambiati – e spesso difficili da intercettare – rispetto ai suoi esordi.