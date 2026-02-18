La Fuga di Jessica Moretti | Una Madre in Cerca di Verità e Giustizia per suo Figlio Arthur
Jessica Moretti ha lasciato la sua casa per cercare risposte sulla scomparsa del figlio Arthur, avvenuta tre settimane fa. La madre denuncia che le autorità non hanno ancora trovato alcuna traccia concreta del ragazzo. Con coraggio, si è messa in viaggio, visitando posti e parlando con testimoni, sperando di scoprire qualcosa. La sua ricerca continua, determinata a non arrendersi, anche se le piste sembrano sempre più fredde. Jessica non smette di sperare di riabbracciare il figlio.
Una voce di madre attraversa uno schermo, rompe l’aria e ci chiede conto di chi siamo quando il calore sale e il rumore si ferma. Un video che divide, un incendio che spaventa, una comunità che pretende verità e giustizia. È una storia che tocca il nervo vivo della nostra idea di responsabilità. Laetitia Brodard e la ricerca della verità. Laetitia Brodard parla con la precisione di chi ha perso l’orientamento e vuole ritrovarlo nei fatti. Non cerca vendette. Chiede verità intere, non scuse a pezzi. Lo dice da madre, e quel ruolo pesa come una sirena nella testa: quando ci sono dei ragazzi in pericolo, che cosa fa un adulto? Il video e le indagini. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Crans-Montana, il figlio della titolare Jessica Moretti ripreso dalle telecamera durante l’incendio: “Mentre la madre fuggiva con la cassa…”Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha causato la morte di 40 persone, in gran parte giovani.
Strage di Crans-Montana, parla Jessica Moretti: «Non sono mai scappata, voglio la verità»Jessica Moretti, proprietaria del locale coinvolto nella strage di Crans-Montana, dice la sua.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incendio Crans-Montana, Jessica Moretti: 'Prove evacuazione mai fatte? Nessuno le chiese'. Le news; Jessica Moretti confessa in lacrime: Mai prove di evacuazione, nessuno ce l'ha chiesto. La fuga dopo l'incendio perché sono figlia di pompiere; Crans-Montana, i dubbi sui ruoli e responsabilità dopo la prima settimana di confronto in aula; Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale: Avete ucciso i nostri figli, la...
Crans Montana, la lettera dei Moretti ai dipendenti: «Ecco perché non potevamo parlarvi». E Jessica smentisce la fuga con la cassaUna lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L'hanno inviata mercoledì ai dipendenti del ... msn.com
Mai fatte prove di evacuazione: la confessione di Jessica Moretti nell’interrogatorio a Crans-MontanaL’assenza di prove di evacuazione e le criticità nella gestione della sicurezza al Le Constellation. Le parole di Jessica Moretti nell'interrogatorio. notizie.it
L'addetto alla sicurezza rivela: "Jessica Moretti ordinò di tenere chiuse le porte di emergenza" nella tragedia di Capodanno facebook
Strage di Crans, il buttafuori del locale: «Jessica Moretti disse di chiudere le porte, altrimenti i ragazzi sarebbero entrati senza pagare» x.com