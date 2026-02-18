La Francia non lascia niente | ennesimo oro nella staffetta femminile Italia non pervenuta

La Francia conquista un altro oro nella staffetta femminile di biathlon, confermando la sua supremazia nella discesa. Le atlete transalpine mantengono un ritmo elevato dall’inizio alla fine, portando a casa il podio davanti a Norvegia e Germania. L’Italia, invece, si presenta senza chance: le azzurre finiscono all’11° posto, lontane dalla lotta. Durante la gara, le italiane hanno commesso diversi errori di tiro e perso terreno. La competizione continua con altre prove previste sul ghiaccio di Anterselva.

Le staffette di genere si rivelano indigeste per l'Italia ad Anterselva, sede delle gare del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella 4×6 km femminile le azzurre chiudono all' 11° posto, senza essere in pratica mai in gara. L'oro, secondo pronostico, va alla Francia, che precede Svezia e Norvegia. Il titolo olimpico va alle favorite della vigilia della Francia, con Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon e Julia Simon: le transalpine provano a complicarsi la vita con un giro di penalità nella prima frazione, chiusa a quasi un minuto dalla vetta, ma già a metà gara risalgono nel gruppo di testa e poi dominano la seconda parte della prova.