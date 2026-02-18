La foto del 1997 con Trump ed Epstein è falsa

Una foto del 1997 che mostra Donald Trump con Jeffrey Epstein, in realtà, è un falso. La immagine, condivisa molte volte su Facebook e anche su X, ritrae Trump e Epstein insieme a alcuni ragazzi minori, ma è stata manipolata digitalmente. Gli esperti hanno confermato che l’immagine è stata alterata, e non ritrae un momento reale.

Diverse condivisioni Facebook stanno diffondendo un'immagine, che circola anche su X, dove si vede Donald Trump in posa assieme a Jeffrey Epstein attorniati da diversi minorenni. Si tratta però dell'ennesima immagine generata con Intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. Una immagine datata 7 luglio 1997 mostra Trump ed Epstein assieme a dei minorenni.. La foto presenta diverse anomalie che evidenziano la generazione con l'Intelligenza artificiale.. La foto non compare negli Epstein files desecretati dal governo USA.. Analisi. L'immagine in oggetto è la seguente: Su X.com appare in risoluzione migliore, permettendo di cogliere meglio alcuni indizi di utilizzo dell'IA: una volta questo sarebbe finito a testa in giù come mussolini invece governa tutto tranquillo uno dei paesi più potenti del mondo