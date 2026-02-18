La finta rissa tra Brad Pitt e Tom Cruise che fa tremare Hollywood | Per noi è finita – Il video

Brad Pitt e Tom Cruise sono coinvolti in una scena di lite simulata su un cavalcavia di Los Angeles, un video che circola online e che ha attirato l’attenzione di molti. I due attori sembrano affrontarsi con determinazione, come se fosse una vera colluttazione, lasciando tutti a chiedersi se si tratti di uno scherzo o di qualcosa di più serio. La scena si svolge di fronte a un pubblico di passanti, che osservano sorpresi.

Brad Pitt e Tom Cruise, uno di fronte all’altro, impegnati a prendersi a cazzotti su un cavalcavia di Los Angeles. Il video che immortala le due star di Hollywood è diventato virale sui social, ma al contrario di quanto si potrebbe pensare non si tratta del trailer di un nuovo film in uscita. La clip è stata generata da Seedance 2.0, il nuovo servizio di intelligenza artificiale di ByteDance, l’azienda cinese proprietaria anche di TikTok. La grande paura di Hollywood. La scena è talmente credibile da aver fatto drizzare le orecchie a Hollywood, mentre sui social migliaia di utenti si spingono a prevedere la fine del cinema come lo conosciamo oggi e l’imminente trionfo dell’intelligenza artificiale anche nelle arti visive.🔗 Leggi su Open.online

