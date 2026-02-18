la festa di san biagio premiati gli studenti e quattro cittadini modello

Il 3 febbraio, la comunità ha festeggiato San Biagio, premiando gli studenti e quattro cittadini che si sono distinti per il loro impegno. Durante la cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti a chi si è distinto in vari settori, portando un esempio di dedizione e solidarietà. La piazza principale si è riempita di spettatori provenienti da tutto il paese, tutti pronti a celebrare questa tradizione.

Si è confermata una ricorrenza partecipata la festa patronale in onore di San Biagio dello scorso 3 febbraio. La giornata ha preso il via con il corteo delle autorità che dal Municipio ha raggiunto la chiesa parrocchiale. Tra i presenti anche il prefetto di Lodi Davide Garra. In chiesa, ai piedi dell’altare, il sindaco Francesco Passerini ha tenuto il tradizionale discorso alla città parlando di giovani (invitandoli a essere protagonisti nel mondo reale), sport e pace. Un passo del suo intervento si è focalizzato sul progetto “ Terra di Fiumi ”, l’unione dei nove comuni della Bassa che ha recentemente ottenuto il titolo di “ Comunità Europea dello Sport 2026 ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

