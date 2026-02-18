La festa di Carnevale per ballare tutta la notte

Sabato 21 febbraio, i Magazzini Generali ospitano la festa ‘Winter Games Carnival’ per celebrare il Carnevale. La causa è la voglia di divertirsi e ballare fino a tardi, con musica dal vivo e DJ set. L’evento è aperto a tutti e promette una serata ricca di energia e colori. I partecipanti potranno indossare costumi sgargianti e scatenarsi sulla pista. La serata si preannuncia come uno dei momenti più vivaci di questa stagione carnevalesca. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera sarà davvero coinvolgente.

Sabato 21 febbraio, in occasione del Carnevale, ai Magazzini Generali arriva la festa 'Winter Games Carnival'.Tutti i partecipanti potranno ballare tutta la notte dalle 23, con il dj francese Atn e Pasha, il duo formato dallo speaker radiofonico Pavlo Yuriiovych Shylko e da un djproducer.