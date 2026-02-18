La famiglia di Franzoso contro Giovanni Franzoni | Chi dice di essere suo fratello non era al funerale

La famiglia di Matteo Franzoso ha accusato Giovanni Franzoni di mentire sulla loro parentela, dopo che lui si è definito suo fratello. La disputa nasce dal fatto che Franzoni non era presente al funerale di Franzoso, che si è svolto lo scorso 15 settembre, e ora viene contestato come falso parente. La questione sta dividendo le due famiglie e alimenta tensioni crescenti nella comunità locale. La discussione si è accesa durante le celebrazioni dei Mondiali di sci a Milano Cortina, lasciando tutti sorpresi.

A margine della chiusura delle gare di sci alpino di Milano Cortina, esplode una dolorosa polemica tra la famiglia di Matteo Franzoso, scomparso tragicamente lo scorso 15 settembre e quella di Giovanni Franzoni, che si è sempre dichiarato pubblicamente un "fratello" dell'amico scomparso.