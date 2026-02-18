La criminologa Tibullo assolta dall' accusa di concorso esterno con la ' ndrangheta

La criminologa Angela Tibullo ha vinto il processo perché non ci sono prove che dimostrino il suo coinvolgimento con la 'ndrangheta. La decisione è arrivata dopo mesi di udienze e testimonianze, durante le quali si è cercato di dimostrare un collegamento che alla fine non è stato trovato. La donna, conosciuta per il suo lavoro nel settore della criminologia, aveva sempre negato ogni accusa e ora può riprendere la sua attività senza il peso di questa indagine.

È stata ribaltata la sentenza del processo "Ares" nato da un'inchiesta in cui, secondo la Dda di Reggio Calabria, era emerso "che la criminologa sarebbe stata al servizio del clan Cacciola e Grasso di Rosarno" La criminologa Angela Tibullo è stata assolta dall'accusa di concorso esterno con la 'ndrangheta perché "il fatto non sussiste". Lo ha deciso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, come riporta l'Ansa, che l'ha condannata, invece, a un anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, per intralcio alla giustizia e falsità ideologica. Per entrambi i reati, i magistrati di secondo grado hanno escluso l'aggravante del favoreggiamento alle cosche della Piana di Gioia Tauro.