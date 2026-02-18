Arisa, cantante di 43 anni, ha conquistato l’Italia vincendo tra le Nuove Proposte nel 2009 e tra i Big nel 2014. Ora, dopo aver partecipato come tennista portabandiera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si prepara per un’altra sfida: il Festival di Sanremo 2026. La sua presenza in gara segna un nuovo passo nella sua carriera, già caratterizzata da successi importanti.

N eanche il tempo di smaltire l’emozione di essere stata tedofora alle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che Arisa, 43 anni, sta già per vivere un’altra botta di adrenalina: Sanremo 2026. Arisa incanta Osaka con il suo live all’Expo 2025 X Leggi anche › Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata di Sanremo Dopo aver ceduto la fiaccola olimpica, alla fine del suo percorso in Basilicata, la cantante si è fiondata in sala prove pronta ad affrontare, ancora una volta, l’avventura sanremese, stavolta con il brano Magica Favola. Per la serata delle cover, invece, ha scelto di esibirsi con il Coro del Teatro Regio di Parma: insieme interpreteranno Quello che le donne non dicono, uno dei brani di maggior successo di Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante tenta la tripletta dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2009 e tra i Big nel 2014

Arisa a Sanremo 2026: “Magica Favola” dopo la vittoria del 2014, un ritorno tra emozioni e nuove sfide musicali.Arisa ha deciso di tornare a Sanremo nel 2026 dopo aver conquistato il festival nel 2014 con “Controvento”.

Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la presentazione dei 30 Big in gara e delle Nuove Proposte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.