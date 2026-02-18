La bufera sui grillini | Ora spieghino

Alessandro Di Battista è al centro di una nuova polemica dopo che le carte della Procura di Genova, pubblicate da Il Giornale, collegano il suo nome a un gruppo di islamisti indagati per terrorismo. I documenti rvelano rapporti poco chiari tra l’ex deputato e alcuni soggetti coinvolti in attività sospette, alimentando dubbi sulla trasparenza delle sue relazioni. La vicenda ha acceso un nuovo scontro tra politici e opinione pubblica, che ora chiedono spiegazioni chiare e dettagliate.

Sono più che opaci i rapporti che intercorrono tra Alessandro Di Battista, citato nelle carte della Procura di Genova che Il Giornale ha riportato in esclusiva, e la galassia degli islamisti oggi indagati per il reato 270 del codice penale. Diversi, infatti, i dialoghi tra l'ex parlamentare e Sulaiman Hijazi, il braccio destro di Mohammad Hannoun che si trova in cella in regime di massima sicurezza a Terni. Hijazi, invece, non è stato oggetto di misure cautelari, ma resta comunque uno degli indagati sull'indagine che mira a smantellare la cupola di Hamas in Italia grazie alla maxi operazione "Domino" condotta da Digos, forze di polizia, Procura e Guardia di Finanza.