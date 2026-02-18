La battaglia di Azzurra | Nulla mi ridarà mio padre Ma non può finire così

Il nome di Azzurra è legato a una lunga battaglia legale dopo la morte di suo padre, ucciso in un incidente stradale causato da un altro conducente. La ragazza ricorda che i soldi ottenuti con il risarcimento non compensano la perdita e non riporteranno il nonno a sua figlia. A distanza di quindici anni, Azzurra si sente ancora abbandonata dalle istituzioni e si scontra con un senso di ingiustizia che non si è mai chiuso.

"Quei soldi non mi restituiranno papà, né daranno un nonno a mia figlia. Ma quindici anni dopo non ci sentiamo tutelati ed è come se quel capitolo fosse rimasto aperto". Tra coloro che attendono ancora i risarcimenti per il caso Eureco c’è Azzurra: aveva 21 anni quando ha perso il padre, Sergio Scapolan, la prima vittima dell’esplosione nell’azienda di stoccaggio rifiuti di Paderno Dugnano. Sfiora il tatuaggio sul braccio, dedicato a lui, alle vacanze in camper con mamma e papà: il ricordo più dolce ha le coordinate di Capo Nord, 71°, 10’, 21’’. Azzurra, cosa ricorda del 4 novembre del 2010? "Era il primo giorno dell’università, iniziavo il secondo anno allo Ied, l’Istituto europeo di Design. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

