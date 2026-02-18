Lelettorale Casellati | ad oggi nè modelli vincolanti nè pregiudiziali

Il ministro Casellati ha spiegato che la riforma del premierato, approvata di recente, non prevede un modello elettorale specifico, né vincoli obbligatori. La legge si concentra invece sull’obiettivo di assicurare rappresentanza politica e stabilità di governo. Casellati ha sottolineato che, finora, non ci sono linee guida rigide né pregiudizi su quale sistema adottare. La questione sulla scelta del modello rimane aperta, lasciando spazio a diverse interpretazioni. La riforma, quindi, si limita a definire gli obiettivi fondamentali.

Roma, 18 feb. (askanews) – La riforma del premierato "non contiene l'individuazione e quindi la scelta di un determinato modello" di legge elettorale ma "per contro si limita a prescrivere che la legge elettorale garantisca rappresentatività politica e governabilità". Lo ha detto la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, rispondendo, durante il question time alla Camera, a un'interrogazione sulla modifica della legge elettorale. "Le soluzioni tecniche coerenti con questi principi sono molteplici, nell'ambito dei diversi sistemi elettorali: non esistono, ad oggi, modelli vincolanti né pregiudiziali da parte del Governo.