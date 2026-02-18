Kalidou Koulibaly ha deciso di firmare un nuovo contratto con l’Al-Hilal, dopo aver ricevuto un’offerta allettante dalla squadra araba. La sua volontà di restare è arrivata in seguito a un incontro con i dirigenti, che gli hanno garantito un ingaggio più sostanzioso. Il difensore senegalese continuerà a giocare in Arabia Saudita almeno fino al 2025, portando con sé l’esperienza accumulata in Europa.

"> Kalidou Koulibaly: Il Rinnovo in Arabia Saudita. Kalidou Koulibaly continua la sua avventura nell’affascinante mondo del calcio saudita. Il difensore senegalese, che ha lasciato un segno indelebile al Napoli e ha vissuto una breve esperienza con il Chelsea, ha rinnovato il proprio contratto con l’Al-Hilal. Dall’arrivo nel 2021, Koulibaly ha dimostrato di essere un elemento chiave nella squadra della Saudi Pro League, guidata dall’allenatore Simone Inzaghi. Dopo più di sette anni trascorsi tra le fila del Napoli, dove ha conquistato affetto e rispetto sia da parte dei tifosi che degli addetti ai lavori, Koulibaly ha intrapreso una nuova sfida nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Koulibaly prolunga il contratto con l’Al-Hilal: ufficiale il rinnovo!

Koulibaly rinnova con l'Al-Hilal: il difensore prolunga la sua avventura in Arabia SauditaKoulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal.

Koulibaly rinnova con l’Al-Hilal: il difensore ex Napoli prolunga la sua avventura in Arabia SauditaKoulibaly ha firmato un nuovo contratto con l’Al-Hilal e resterà in Arabia Saudita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.