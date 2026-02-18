Kostner su Malinin | Sono convinta che dietro le quinte il padre l' ha abbracciato
Carolina Kostner ha commentato un episodio avvenuto durante una gara di pattinaggio, dopo che Ilia Malinin è caduto. La campionessa italiana ha espresso certezza sul sostegno che il padre del pattinatore avrebbe dato dietro le quinte, facendo riferimento a un abbraccio che si vede nel video di Gioele Anelli. Kostner ha sottolineato come il legame familiare possa influenzare la reazione degli atleti nelle fasi difficili. La scena ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport, incuriositi dall’atmosfera tra i protagonisti.
Carolina Kostner commenta quanto accaduto a Ilia Malinin dopo la caduta: guarda il video di Gioele Anelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano-Cortina, Kostner: Malinin atleta fantastico, si riprenderàMilano, 18 feb. (askanews) – Sicuramente per Malinin è stata tosta, a me è successo più volte, e ricordo che in quei momenti lì sarei voluta sparire dentro al ghiaccio. Nel momento della tempesta è s ... askanews.it
Carolina Kostner: Malinin si rialzerà, la caduta fa parte della vitaMilano, 18 feb. (askanews) - La caduta fa proprio parte dello sport, sicuramente fa parte del pattinaggio e anche parte della vita. Penso che lo sport possa essere visto molto come una metafora della ... quotidiano.net
