Koopmeiners unica nota lieta dopo il Galatasaray | Si è costruito la possibilità di scrivere un nuovo destino

Koopmeiners si distingue come l’unica nota positiva dopo la partita contro il Galatasaray, dove ha segnato due gol e ha dimostrato grande determinazione. La sua doppietta ha contribuito a cambiare l’inerzia del match e ha dato nuova energia alla squadra. Questo rendimento gli permette di costruire un nuovo capitolo nella sua carriera, aprendo la strada a possibilità future.

Koopmeiners unica nota lieta dopo il Galatasaray: il giudizio sul centrocampista olandese, autore di una doppietta, è super positivo. La Juve esce dalla bolgia di Istanbul con una sconfitta che brucia, ma porta a casa una nota positiva fondamentale per il prosieguo della stagione. L'analisi odierna di Tuttosport esalta la prova di Teun Koopmeiners, premiato con un solido 7 in pagella per una prestazione finalmente di alto livello. Il centrocampista ha vinto il ballottaggio della vigilia con Fabio Miretti, sfruttando l'occasione concessagli dal primo minuto per lasciare il segno con una doppietta importante a livello personale.

Galatasaray Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Koopmeiners unica nota lieta, Bremer out e cambia tutto. Quella famosa frase di Spalletti che ritorna»Marco Baridon commenta con entusiasmo la partita tra Galatasaray e Juve, sottolineando come l'assenza di Bremer abbia mutato radicalmente la difesa bianconera.

Marco Baridon ha commentato con entusiasmo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che l'assenza di Bremer ha rivoluzionato la difesa bianconera.

Champions: serata da incubo per la Juve, il Galatasaray vince 5-2

Koopmeiners unica nota stonata, adesso si deve dare una mossa. E Motta deve aiutarloTre punti importantissimi quelli conquistati ieri, nella sesta giornata del nuovo format della Champions League, dalla Juventus contro una rivale di altissimo livello come il Manchester City di Pep ...

Inter-Milan 0-1, le pagelle: Sommer errore decisivo (5), Calha disastroso (4,5), Thuram Unica nota lieta (7)L'Inter di Cristian Chivu non riesce ad invertire il trend nei derby, perdendo per la sesta volta consecutiva contro il Milan e, insieme, l'occasione di riprendersi la vetta della classifica, ad ...