Konrad sognava di vedere l’aurora boreale

Konrad ha deciso di partire per l’Islanda perché voleva assolutamente vedere l’aurora boreale. Dopo mesi di preparativi, ha prenotato un’escursione di notte, sperando di cogliere quel fenomeno così affascinante. La sua passione per le luci del cielo lo ha spinto a organizzare tutto, dalla scelta del periodo migliore alle notte passate a studiare le previsioni meteorologiche.

Un viaggio atteso una vita, pianificato nei minimi dettagli e desiderato con la purezza di chi sa ancora emozionarsi davanti alle meraviglie della natura. Konrad, 43 anni, originario della Polonia ma da oltre vent'anni residente a Jesi, quel viaggio verso la Lapponia lo aveva sognato a lungo. Manutentore per il gruppo Fileni, Konrad Buczkowski Przemyslaw era partito lunedì mattina con negli occhi la speranza di immortalare l'aurora boreale, la sua grande passione. Invece, quel sogno si è infranto tragicamente all'alba, sui binari della stazione di Spoleto, per una fatalità tanto assurda quanto crudele.