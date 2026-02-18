Koné si riprende la Roma | Gasperini lancia il piano Champions contro la Cremonese

Koné ha recuperato dalla lesione, permettendo alla Roma di rafforzarsi in vista della partita contro la Cremonese. Gasperini ha deciso di puntare sulla sua presenza per cercare di conquistare punti preziosi in Champions League. La squadra si prepara con determinazione, concentrata a migliorare le sue prestazioni e a ottenere un risultato positivo.

La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova il suo polmone d’acciaio nel momento più vulcanico della stagione. Dopo un’assenza forzata di quattro turni, Manu Koné ha definitivamente smaltito la lesione muscolare alla coscia, preparandosi a riprendere le redini del centrocampo giallorosso nella sfida cruciale contro la Cremonese. Per il tecnico orobico, il rientro del francese non è un semplice avvicendamento tecnico, ma l’innesto di un tassello strategico fondamentale per stabilizzare le ambizioni Champions del club, proprio mentre l’infermeria continua a condizionare le scelte nel reparto avanzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Koné si riprende la Roma: Gasperini lancia il piano Champions contro la Cremonese Roma, l’infortunio di Koné non spaventa: Gasperini lancia il nuovo centrocampoManu Koné si è infortunato durante la partita contro il Milan e ha dovuto lasciare il campo anzitempo. Roma-Cagliari, Gasperini si gioca la Champions: l’Olimpico contro il “miracolo” PisacaneStasera all’Olimpico si gioca una partita importante per la corsa alla Champions. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, Koné riaccende il motore: è pronto per la volata Champions; Roma, torna Manu Koné: la mossa di Gasperini per il 4° posto; Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné; Primavera 1, Verona-Fiorentina: le pagelle della viola. Riecco Koné. E Wesley torna già con la Juventus«Grazie a Dio nulla di grave». A far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Roma, oltre che a Gasperini, ci ha pensato il diretto interessato Wesley, in una sua storia Instagram. La caviglia si ... ilromanista.eu Roma, Gasperini: Fallo su Koné? Errore nostro, ma queste entrate di solito vengono fischiateFinisce la striscia positiva della Roma che si ferma in casa nello scontro diretto contro il Napoli. Con un gol di Neres, la squadra di Conte vince 1-0 e si riprende la vetta della classifica, ... gianlucadimarzio.com Non basta la doppietta di un super Malen, la Roma si fa riprendere due volte dal Napoli al Maradona. Prima Spinazzola, poi Alisson Santos nel finale: un pareggio che profuma di occasione sprecata per la squadra di Gasperini. Roma che si tiene il quarto post facebook