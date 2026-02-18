Knutsen a Prime | Sappiamo di avere un vantaggio ecco come giocheremo contro l’Inter

Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha spiegato a Prime Video che la sua squadra è consapevole di avere un vantaggio nella partita di questa sera contro l’Inter, e ha rivelato il modo in cui intendono affrontare la sfida. Ha inoltre aggiunto che i giocatori si concentrano su alcune strategie specifiche, come la pressione alta e il contropiede rapido, per mettere in difficoltà i nerazzurri. Il tecnico norvegese ha commentato con sicurezza le scelte tattiche, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’intensità fin dai primi minuti.

Inter News 24 Knutsen, tecnico del Bodo Glimt, ha parlato a Prime Video a poche ore dalla sfida di questa sera contro l'Inter: le dichiarazioni. A poche ore della sfida d'andata dei playoff di Champions League, il tecnico del BodøGlimt, Kjetil Knutsen, ha scaldato l'atmosfera ai microfoni di Prime Video. Consapevole del valore dell'Inter di Cristian Chivu, prima in Italia a quota 61 punti, l'allenatore norvegese ha puntato tutto sul fattore ambientale. PAROLE – « Giochiamo in casa ed è un vantaggio per ogni squadra. Anche il sintetico può aiutare, ma siamo una buona squadra, di buona intensità, con un'idea chiara.