Kirilenko 45 anni di un talento a cui è sempre mancato qualcosa

Kirilenko, 45 anni, ha segnato una carriera ricca di successi ma sempre con un’ombra di insoddisfazione, a causa di alcune scelte e di un talento che non ha mai trovato piena completezza. Nato in Russia, ha conquistato il pubblico con le sue prestazioni al Cska e ha poi attraversato l’oceano per arrivare all’Nba, dove ha partecipato all’All-Star Game. Nonostante le vittorie e i riconoscimenti, il suo percorso è stato caratterizzato da momenti di potenziale non pienamente espresso.

Arrivare a guadagnare oltre cento milioni di dollari senza mai approdare a una definitiva grandezza, senza mai conoscere quel tipo di consacrazione che non ammette eccezioni. Nel giorno dei suoi quarantacinque anni, Andrej Kirilenko ci fa ripercorrere la sua storia attraverso più di un paradosso e, forse, il racconto di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, non del tutto almeno, non comincia e non finisce sul parquet di un campo da basket. È però stato il gioco, dal momento in cui Kirilenko è venuto al mondo, a scandire la sua esistenza e, anche, a esemplificare la mancata chiusura del cerchio di un talento cristallino, indiscutibile e indiscusso, che da solo non è bastato a fargli meritare ciò che sembrava dettato da una predestinazione.