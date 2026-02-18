Kingsman – Secret Service | tutto quello che c’è da sapere sul film

Mercoledì 18 febbraio 2026 alle 21,20, Italia 1 trasmette “Kingsman – Secret Service”. Il film del 2014, diretto da Matthew Vaughn, racconta le avventure di un giovane che si unisce a un’agenzia di spie segrete. La causa dello streaming speciale è il successo riscosso al botteghino e la popolarità tra gli appassionati di azione. La programmazione di questa serata mira a coinvolgere il pubblico con scene di combattimento e humor britannico. La trasmissione si svolge nel prime time, attirando molti telespettatori.

Kingsman – Secret Service: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kingsman – Secret Service, film del 2014 diretto da Matthew Vaughn. Liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service (2012-2013) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons, la pellicola ha per protagonisti Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Mark Strong e Michael Caine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1997, durante una missione in Medio Oriente, l’agente segreto Harry Hart, nome in codice Galahad, vede morire il suo giovane protetto Lee Unwin a causa di un proprio errore. 🔗 Leggi su Tpi.it

