Eugenio Barba e Julia Varley, figure chiave dell’Odin Teatret, prenderanno il ruolo di padrino e madrina di Kilowatt Festival 2026, che si terrà a Sansepolcro dal 17 al 25 luglio. La loro presenza segna un momento speciale per l’evento, attirando l’attenzione di appassionati e artisti provenienti da tutta Italia. Quest’anno, il festival si prepara a offrire un programma ricco di spettacoli e iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e straniero.

Saranno Eugenio Barba e Julia Varley – cuori e menti dell’Odin Teatret, maestri della scena internazionale – il padrino e la madrina di Kilowatt Festival 2026, in programma dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro. Barba e Varley inaugureranno la ventiquattresima edizione della manifestazione diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci – fondatori dell’Associazione culturale CapoTraveKilowatt – e rimarranno in città dal 17 al 19 luglio per un ricco programma di appuntamenti, che approfondirà il loro importante contributo al teatro contemporaneo. Saranno tre giornate di innesti tra passato, presente e futuro durante le quali Barba e Varley incontreranno e dialogheranno, in diversi eventi pubblici, con importanti artisti e osservatori del teatro contemporaneo quali, Nicola Borghesi, Marco De Marinis, Liv Ferracchiati, Piergiorgio Giacché, Davide Iodice, Licia Lanera, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Armando Punzo; appuntamenti in cui la storia del teatro svelerà le sue germinazioni in percorsi diversi, autonomi e originali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kilowatt Festival si scalda. Barba e Varley protagonisti

L'edizione 2026 di Kilowatt Festivale: arrivano Eugenio Barba e Julia VarleyL’edizione 2026 di Kilowatt Festival si avvicina e porta con sé due grandi nomi del teatro internazionale.

Kilowatt Festival 2026. Grande vetrina con i maestri del teatro internazionaleA Sansepolcro si prepara la prossima edizione del Kilowatt Festival, in programma dal 17 al 25 luglio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.