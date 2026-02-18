Killer di Gentiana capacità di intendere ridotta

Nikkollaq Hudra, l’uomo che nel giugno scorso ha ucciso la ex moglie con diciassette coltellate, aveva una capacità di intendere e di volere ridotta al momento del delitto. Secondo i medici, la sua mente era “grandemente scemata”, anche se non completamente impossibilitata. Hudra aveva già avuto problemi di salute mentale prima dell’omicidio e si trovava sotto cura. La polizia ha ricostruito che l’uomo aveva mostrato comportamenti instabili anche nei giorni precedenti.

La capacità di intendere e di volere di Nikkollaq Hudra, l'albanese che nel giugno scorso uccise con diciassette coltellate la ex moglie, Gentiana Kopili, in mezzo alla strada, al momento dei fatti "era grandemente scemata ma non completamente esclusa". È quanto emerge dalla perizia psichiatrica svolta sul 56enne albanese, che il 14 giugno scorso intorno alle 20, in viale Benadduci a Tolentino, uccise Gentiana Hudhra, 45enne e madre di due ragazzi. Dopo averla colpita con le coltellate e averla presa a calci quando era a terra, si era seduto su una panchina, aspettando che arrivassero le forze dell'ordine.

