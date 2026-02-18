Kick It Out attacca Mourinho per la frase In uno stadio dove gioca Vinícius succede sempre qualcosa Guardian

Kick It Out ha criticato duramente José Mourinho dopo le sue dichiarazioni sul comportamento di Vinícius Júnior allo stadio. L'organizzazione ha accusato il tecnico di usare parole che cercano di distogliere l’attenzione dal problema del razzismo, insinuando che il brasiliano “fa sempre qualcosa” in quelle occasioni. La denuncia arriva dopo le frasi di Mourinho che hanno suscitato molte polemiche, alimentando le accuse di discriminazione. La questione resta calda e fa discutere nel mondo del calcio.

L'organizzazione benefica contro le discriminazioni Kick It Out ha accusato José Mourinho di fare gaslighting (una forma di manipolazione psicologica maligna in cui un carnefice fa dubitare alla vittima della propria memoria o della propria sanità mentale) per la sua risposta alle accuse di insulti razzisti mosse da Vinícius Júnior. ( Qui il pezzo di Athletic su Mourinho ) Vinícius ha riferito di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di Gianluca Prestianni del Benfica durante l'andata del playoff di Champions League contro il Real Madrid. Mourinho accusato di gaslighting. Mourinho, allenatore del Benfica, è stato duramente criticato per aver apparentemente suggerito che Vinícius avesse provocato l'abuso con la sua esultanza dopo aver segnato l'unico gol, all'inizio del secondo tempo.