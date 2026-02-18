Keir Starmer ha davvero protetto Jimmy Savile? Cosa dicono i documenti

Keir Starmer è coinvolto in un caso che riguarda Jimmy Savile, accusato di aver molestato centinaia di minori e di aver subito un presunto tentativo di insabbiamento. Secondo alcuni documenti recentemente emersi, ci sarebbero prove che indicano come le autorità abbiano nascosto le accuse e manipolato le prove per proteggere Savile. La BBC, inoltre, avrebbe evitato di divulgare le denunce, contribuendo a mantenere il silenzio. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione delle accuse di abusi da parte delle istituzioni.

Secondo una narrazione che circola online, Jimmy Savile avrebbe abusato di centinaia di minori, poi qualcuno ai vertici avrebbe bloccato la giustizia, fatto sparire le carte e infine la BBC avrebbe coperto tutto. Nel mirino di questi post finisce Keir Starmer, l’attuale Primo ministro del Regno Unito, accusandolo di aver “rifiutato di intentare causa” personalmente nel 2009 contro Savile. Facciamo chiarezza. Per chi ha fretta. Non ci sono prove che Keir Starmer abbia deciso personalmente di non incriminare Jimmy Savile.. Nel 2009 Starmer era capo del Crown Prosecution Service, ma la decisione fu presa da un legale incaricato della revisione del caso.🔗 Leggi su Open.online

Stavolta Keir Starmer ha rischiato davveroKeir Starmer ha rischiato grosso questa volta.

Presley–Travolta, spunta una rivelazione sul figlio di John: cosa dicono davvero i documentiUna nuova rivelazione emerge dai documenti giudiziari negli Stati Uniti, coinvolgendo le famiglie Presley e Travolta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.