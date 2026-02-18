Kate Middleton l’importante annuncio di William che riguarda sua moglie
William ha annunciato che il prossimo Earthshot Prize si terrà a Londra, un evento che coinvolge direttamente sua moglie, Kate Middleton. La decisione arriva dopo aver discusso con gli organizzatori e rappresenta un momento importante per la famiglia reale. La cerimonia si svolgerà in una location storica, vicino a Kensington Palace, e si prevede che Kate possa partecipare indossando uno dei suoi abiti eleganti.
William ha dato un importante annuncio che ha un legame speciale con sua moglie, Kate Middleton. Il Principe del Galles ha interrotto le sue vacanze per comunicare al mondo dove si svolgerà il prossimo Earthshot Prize ed è un luogo caro alla Principessa che forse potremmo vedere in quella occasione indossare uno dei suoi magnifici abiti da sera. Kate Middleton, il nuovo annuncio di William. Dopo il viaggio in Arabia Saudita a cui Kate Middleton non preso parte, perché impegnata in Inghilterra con un appuntamento sulla salute mentale, William si è concesso una pausa. Ma la sua vacanza è durata poco.
Kate Middleton e William, il nuovo annuncio del PalazzoIl Palazzo ha annunciato la partecipazione congiunta di Kate Middleton e William a un evento pubblico di rilevanza.
