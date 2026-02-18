Kate Middleton l’importante annuncio di William che riguarda sua moglie

William ha annunciato che il prossimo Earthshot Prize si terrà a Londra, un evento che coinvolge direttamente sua moglie, Kate Middleton. La decisione arriva dopo aver discusso con gli organizzatori e rappresenta un momento importante per la famiglia reale. La cerimonia si svolgerà in una location storica, vicino a Kensington Palace, e si prevede che Kate possa partecipare indossando uno dei suoi abiti eleganti.

Kate Middleton e William, il nuovo annuncio del PalazzoIl Palazzo ha annunciato la partecipazione congiunta di Kate Middleton e William a un evento pubblico di rilevanza.

